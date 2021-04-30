"Все знают, что происходит": Два дня апелляции по делу петербургской "Сети"*

Апелляционный военный суд во Власихе два дня рассматривал апелляцию на приговор петербургским фигурантам дела "Сети"* Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, которых в 2020 году признали виновными в участии в "террористическом сообществе "Сеть"* (ч. 2 ст. 205.4 УК). Заседания постоянно прерывались то на обед, то из-за технических неполадок, что позволило друзьям и родственникам пообщаться с осужденными. После длительных заседаний, коллегия судей вынесла решение: Филинкову срок заключения в 7 лет оставили без изменений, Бояршинову - смягчили на три месяца до 5 лет и 3 месяцев.

Понятие конфиденциальности

Коллегия судей из апелляционного суда заседания проводила в Московской области, с ними в зале был прокурор. Остальные участвовали в заседании по видеоконференцсвязи (ВКС): Бояршинов с Филинковым - из СИЗО-3 в Петербурге, а их защитники - из 1-го Западного окружного военного суда, тоже в городе на Неве, тут же были и родственники с друзьями.

В первый день рассмотрения дела, 28 апреля, защитница Филинкова Евгения Кулакова пыталась попасть к нему в изолятор, чтобы быть рядом во время заседаний. Адвокат осужденного Виталий Черкасов рассказал ЗАКС.Ру, что он с Кулаковой заблаговременно подали мотивированное заявление в суд и СИЗО о допуске их к подзащитному во время судебного заседания.

- Мы опираемся на практику Европейского суда, которая говорит о том, что у подзащитного, как в ходе подготовки к судебному заседанию, так и в ходе рассмотрения уголовного дела в суде должно быть право на своевременную помощь своего защитника, в том числе и на конфиденциальной основе, - сказал адвокат.

Он заявил, что на протяжении длительного времени у него и Кулаковой не было возможности проводить конфиденциальные встречи с Филинковым. По его словам, в СИЗО им приходится общаться через стекло с помощью телефонной связи. Она контролируется местной администрацией, что не может быть конфиденциальным, считает Черкасов.

Кулакову утром 28 апреля в изолятор не пустили, рассказал Черкасов. По его словам, отказ аргументировали тем, что к ним указание о допуске защитницы не поступало.

Сотрудники судов предлагали защитникам и осужденным пообщаться конфиденциально по ВКС. Черкасов заявил, что это тоже не будет конфиденциальным. Перед заседанием 29 апреля приставы попросили всех слушателей выйти из зала, чтобы защитники поговорили с Бояршиновым и Филинковым без свидетелей, но сами в помещении остались.

- Интересно, кто-то из присутствовавших сотрудник ФСБ? - поинтересовался Черкасов, когда в зал снова пустили слушателей.

- Нет, но очень бы хотелось, - ответил один из приставов.

Более конфиденциальный разговор все же случился: слушателей снова попросили выйти, после всех помещение покинули и приставы. Председательствующий судья Сергей Бутусов в начале заседания поинтересовался у защиты, удалось ли им пообщаться:

- Предоставлялась ли реальная возможность побеседовать конфиденциально по видеоконференцсвязи между осужденными и защитниками?

- Да, такая возможность была предоставлена, - ответила секретарь суда.

Доказательства без доказательств

Защита Бояршинова в апелляционной инстанции настаивала на уменьшении срока его заключения. Адвокат осужденного Ольга Кривонос напомнила, что ее подзащитный в первой инстанции вину признал и просил о рассмотрении дела в особом порядке. 2-ой Западный окружной военный суд дела Филинкова и Бояршинова не разделил и особый порядок не назначил. При этом, Бояршинов все еще имеет право на получение наказания как в особом порядке.

- Как указывает Конституционный суд это не лишает его права претендовать на назначение наказания в особом порядке. Согласно статье 6 Федерального Конституционного закона о Конституционном суде, решение Конституционного суда обязательны на всей территории Российской Федерации, - заявила Кривонос.

Таким образом наказание должно составлять не более двух третей от двух третей максимальной санкции по данной статье, уточнил второй адвокат Бояршинова Алексей Царев. По его словам, этот срок составляет 4 года 5 месяцев 10 дней.

Адвокаты Филинкова Черкасов и Кулакова заявили о невиновности своего подзащитного. Черкасов сообщил, что сверил протоколы суда первой инстанции с аудиопротоколами и собственными аудиозаписями заседаний - там обнаружились нестыковки. В письменных версиях некоторым участникам процесса могли быть приписаны слова, которые они не произносили, сказал адвокат.

Он заявил, что в деле отсутствуют доказательства виновности Филинкова. В частности, в постановлении суда первой инстанции сказано, что он якобы участвовал в тренировках сообщества в Петербурге, Ленинградской и Пензенской области. При этом, никаких доказательств этому нет: Бояршинов рассказывал, что Филинков был только на двух встречах в Ольгино, сказал Черкасов. Сами осужденные говорили, что не знали целей встречи, Филинкова туда пригласила супруга, напомнил адвокат. Он со ссылкой на слова Бояршинова отметил, что тренировки были мирными: первая - по оказанию медицинской помощи, вторая - по защите VIP-персоны.

Черкасов также обратил внимание суда на отсутствие точной информации об источниках появления якобы уставных документов сообщества "Сеть"*: "Протокол съезда" и "Свод". Первый, как установила комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, является опросником, который проводили до какого-то мероприятия, сообщил адвокат. "Свод" же только по мнению обвинения является неким уставным документом, в котором описаны подразделения, основные принципы безопасности, правила вербовки, последовательно развивается тема подготовки к ведению насильственных действий и другое, отметил адвокат. При этом, квалифицированная комплексная экспертиза показала, что текст имеет неоднородную структуру, в нем повторяются некоторые абзацы и фразы, есть части личной переписки и списки покупок, заявил Черкасов.

По его словам, в копии протокола осмотра предметов сказано, что "Свод" якобы обнаружили на жестком диске Toshiba, который изъяли у пензенского фигуранта Армана Сагынбаева. При этом, дата создания файла - 14 декабря 2017 года - то есть через 38 дней после его изъятия, заявил защитник Филинкова.

Напомнил Черкасов о том, что признательное показание его подзащитный дал под физическим и психологическим давлением. Адвокат отметил отсутствие доказательств по другим обвинениям:

- Владение огнестрельным оружием. Кто это проверял? Где доказательства? У меня просьба к гособвинителю предоставить доказательства. Я его не вижу, но, может быть, я ошибаюсь. Изготовление и применение взрывных устройств и взрывчатых веществ... Возможно, я ошибаюсь. Уважаемый гособвинитель в ответном слове предоставьте, пожалуйста, документы, в которых сказано, что такими навыками мой подзащитный владел.

В общей сложности защитники Филинкова и Бояршинова обозначали свою позицию более трех часов. Прокурор на это ответил выступлением в семь минут. Он заявил, что оба приговора справедливы. По мнению прокурора, вина Филинкова и Бояршинова доказана как показаниями свидетелей, так и документами.

Коллегия судей провела в совещательной комнате около часа для вынесения решения. Они согласились уменьшить срок Бояршинову на три месяца до 5 лет и 3 месяцев, а Филинкову приговор оставили без изменений.

Адвокат Бояршинова Кривонос сообщила ЗАКС.Ру, что их сторона намерена подавать кассационную жалобу. Она отметила, что постановление Конституционного суда так и не было соблюдено - срок все еще превышает норму, которая полагается ее подзащитному при запросе особого порядка. Адвокат Филинкова Черкасов в разговоре с журналистами сказал, что вопрос о дальнейших действиях будет обсуждаться. Он отметил, что сейчас у них есть несколько месяцев на обращение в Европейский суд по правам человека.

Сохранить лицо

Оба дня, 28 и 29 апреля, заседания суда проходили с длительными перерывами: то отключится ВКС, то осужденным надо на обед, то надо переслать документы из суда в суд. Это затягивало рассмотрение дела, но позволило родственникам и друзьям пообщаться с Филинковым и Бояршиным. Во время перерывов присутствующие в зале интересовались у сидящих в СИЗО, как часто они гуляют, хватает ли им еды и все ли книги прочитаны. Матери осужденных спрашивали про здоровье, особенно после получения второй прививки от коронавируса, а Николай Бояршинов (отец Юлия) показывал сыну открытку со своей фотографией. Мать Бояршинова Татьяна Копылова предложила передать ему еще несколько вещей, на что он попросил ничего лишнего не присылать - всего и так много, а это придется везти из СИЗО в колонию.

- Сейчас есть такие чемоданы на колесиках… Но такой наверно не разрешат… - предложила было Копылова.

- Да я и не в Турцию еду, - ответил Бояршинов.

Он добавил, что не отказался бы от учебника по английскому. Копылова обещала передать его и выразила надежду, что сотрудники колонии не сочтут книгу на иностранном языке запрещенной литературой.

Поздравили друзья и родственники юношей за решеткой с наступающей Пасхой. На что у Филинкова с Бояршиновым возник вопрос: положены ли им в СИЗО крашенные на праздник яйца. По этой теме дискутировал почти весь зал, сошлись на том, что надо писать заявление на имя руководителя изолятора.

Перерывов было много, и общались на разные темы, старались шутить и смеяться. Филинков использовал иронию и во время обозначения своей позиции:

- Ваша жена приглашает вас развлечься на выходных. Что вы ей ответите? "Дорогая, а не сфабрикуют ли фсбшники потом уголовное дело?". Или: "Любимая, а мне точно за это семь лет не дадут? Может, лучше в кино?".

Все равно была небольшая надежда, что судьи задумаются и решат действительно разобраться в деле, после суда отметила Копылова в разговоре с ЗАКС.Ру. Но уже во время последнего слова Филинкова позитивный настрой зала сменился на тихие всхлипывания.

- Мой адвокат все время говорит, что власти не боятся, что прокурор не боится - все сойдет с рук. Мне кажется, что боятся. И прокуратура боится, и Следственный комитет боится. Когда майор ко мне приходит и говорит: "Конечно, мы все расследуем. Мы обязательно со всем разберемся. Да, я вижу, да, действительно пытали, вот они - ожоги. Я приду к тебе". И не приходит. Я думаю, он хотел. Но он боится. <...> Следователь из Следственного комитета боится. Судьи боятся, я уверен. Не публично, нет. Я думаю, им дают сохранить лицо. 2-му Западному окружному военному суду ФСБ минивэн выделил. Говорят: "Будем вас возить, как королей. Даже на такси не надо тратиться. Откуда надо заберем, куда надо привезем". Лицо сохранить. Но внутри все знают, что происходит, - сказал Филинков в своей речи.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России

София Саттарова