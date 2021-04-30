Глава Коми ответил на критику местного коммуниста угрозой его "урыть"

Накануне, 29 апреля, между представителями двух ветвей власти в республике Коми разгорелся скандал: депутат от КПРФ Олег Михайлов с трибуны назвал главу региона Владимира Уйбу "трусом" из-за использования административного ресурса на выборах, после чего Уйба подстерег обидчика и обратился к нему с неформальным разговором, который был записан. Запись беседы, которая изобилует ненормативной лексикой, оскорблениями и угрозами, Михайлов выложил в Telegram-канал "Новая республика". Среди прочего, Уйба обращается к оппоненту как к "коню" и предлагает ему вместе отойти с тем, чтобы "урыть". В противном случае, по мнению инициатора беседы, Михайлов - не "мужик". Михайлов в связи с инцидентом рассчитывает на возбуждение уголовного дела.

Между тем, в правительстве республики интерпретируют ситуацию оригинальным образом: не прав в данном случае, по мнению пресс-службы, именно коммунист, который сначала оскорблял чиновника, а потом записывал личный разговор "исподтишка". Что же касается обсценной лексики в исполнении чиновника, то, уверены в региональной администрации, это наиболее понятный депутату от КПРФ язык. Позиция пресс-службы изложена через РИА "Новости".