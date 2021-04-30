Петербургские ветераны получат выплаты до 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах ветеранам в преддверии Дня Победы, сообщили в Смольном.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Петербурге выплатят по 10 тысяч рублей. Ветераны (в том числе лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и труженики тыла), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий из числа саперов, лица, проживавшие и родившиеся в блокадном Ленинграде, получат 7 тысяч рублей.

Вдовцы военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплаты в 4 тысячи рублей. "Дети войны", родившиеся до 3 сентября 1945 года – 3 тысячи рублей.

Выплаты переведут в мае 2021 года, деньги на них будут взяты из резервного фонда Смольного. Ожидается, что выплаты получат около 312 петербуржцев.

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