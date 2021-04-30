18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:13

Директор "Эрмитажа" не понимает, почему губернаторы боятся уличных граффити

фото ЗакС политика Директор "Эрмитажа" не понимает, почему губернаторы боятся уличных граффити

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, известный своим лояльным отношением к стрит-арту, в интервью "Эху Москвы" постарался аргументированно изложить свою позицию по этой проблеме.

"Потому, что это современное искусство, живое искусство. Искусство, которое появилось и исчезло. Оно в принципе стирается, оно делается не навечно. Очень хорошее, живое искусство. Это как живая уличная музыка, если это в нормальном правильном месте", - рассудил Пиотровский.

Для него особенно важно, чтобы искусство не создавали и не уничтожали из политических соображений, потому что, считает директор Эрмитажа, в противном случае страдать неизбежно будет творчество неполитизированное.

"Только почему боятся губернаторы? Мы это видели сейчас в Петербурге: они моментально становятся средством пропаганды. А вот средство политической пропаганды – боюсь, что теперь в Петербурге еще и Хармса, может быть, замажут", - отметил известный музейщик.

Отметим, что в последние недели для Петербурга тема уличных рисунков приобрела большой резонанс. В частности, градозащитники и жители дома писателя Даниила Хармса на улице Маяковского борются за сохранение его портрета на фасаде. Тем временем, на трансформаторной будке в Пушкарском саду происходит специфическая "борьба" за изображение на ней. После того, как объект украсили изображением оппозиционера Алексея Навального, его оперативно стерли и нарисовали силовика в защитном шлеме, но и он продержался недолго.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:26 Силовики сорвали концерт Noize MC в Оренбурге

18:07 На стадионе "Зенита" открывается пункт вакцинации от COVID-19

17:41 "Светлая память": Неизвестные "похоронили" аккаунт "Проекта" в Instagram

17:26 Вице-премьер Чернышенко: Петербург станет одной из столиц Евро-2021

17:17 "Коммунисты России" обратились в прокуратуру из-за отказа в согласовании митинга 1 мая

17:09 Красимира Врански оштрафовали за январский экопикет у Гостиного двора

16:55 Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский получили госнаграды от Беглова

16:48 Свидетелей по делу Михаила Ефремова приговорили к исправительным работам за дачу ложных показаний

16:28 Миронов продолжает добиваться переподчинения Росстата Путину

16:08 Главе "Команды 29" Ивану Павлову предъявили обвинение

15:51 В Смольном заявили о планах оборудовать выставочный зал на Охтинском мысу вместо музея

15:16 Суд признал законным включение Льва Пономарева в реестр СМИ-иноагентов

14:58 Дмитриева предложит Смольному решение проблемы сквера на Купчинской

14:40 Шишлов встревожен задержанием адвоката Ивана Павлова

14:17 Все петербургские зеленые зоны открылись после весенней просушки

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru