Директор "Эрмитажа" не понимает, почему губернаторы боятся уличных граффити

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, известный своим лояльным отношением к стрит-арту, в интервью "Эху Москвы" постарался аргументированно изложить свою позицию по этой проблеме.

"Потому, что это современное искусство, живое искусство. Искусство, которое появилось и исчезло. Оно в принципе стирается, оно делается не навечно. Очень хорошее, живое искусство. Это как живая уличная музыка, если это в нормальном правильном месте", - рассудил Пиотровский.

Для него особенно важно, чтобы искусство не создавали и не уничтожали из политических соображений, потому что, считает директор Эрмитажа, в противном случае страдать неизбежно будет творчество неполитизированное.

"Только почему боятся губернаторы? Мы это видели сейчас в Петербурге: они моментально становятся средством пропаганды. А вот средство политической пропаганды – боюсь, что теперь в Петербурге еще и Хармса, может быть, замажут", - отметил известный музейщик.

Отметим, что в последние недели для Петербурга тема уличных рисунков приобрела большой резонанс. В частности, градозащитники и жители дома писателя Даниила Хармса на улице Маяковского борются за сохранение его портрета на фасаде. Тем временем, на трансформаторной будке в Пушкарском саду происходит специфическая "борьба" за изображение на ней. После того, как объект украсили изображением оппозиционера Алексея Навального, его оперативно стерли и нарисовали силовика в защитном шлеме, но и он продержался недолго.