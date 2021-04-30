Более 160 тысячам амбулаторных больных в Петербурге выдали бесплатные лекарства от COVID-19

Аппарат петербургского вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего сферу здравоохранения, подвел промежуточные итоги программы по предоставлению амбулаторным коронавирусным больным бесплатных лекарств. К концу апреля препараты смогли свободно получить и таким образом завершить курс лечения 161 154 человека. В настоящее время продолжают получать помощь 9,7 тысяч человек, борющихся с инфекцией на дому.

"Мы постоянно контролируем ситуацию с обеспечением амбулаторных больных с COVID-19 бесплатными лекарствами. Создан необходимый запас препаратов, необходимых для лечения заболевших коронавирусом", - заверил Эргашев.

Данная мера поддержки "легких" пациентов непрерывно используется с ноября прошлого года. Она потребовала привлечения 321 млн рублей из резервного фонда города и 838,4 млн федеральных средств.

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