Дмитриева предложит Смольному решение проблемы сквера на Купчинской

Петербургский депутат от Партии роста Оксана Дмитриева поделилась с общественностью деталями своей официальной переписки с вице-губернатором Николаем Линченко, посвященной судьбе "проблемного" сквера на углу улиц Купчинской и Олеко Дундича, который хотят застроить.

"В ответе на запрос о судьбе сквера на углу улицы Олеко Дундича и Купчинской, подробно описывается процесс проведения мены земельного участка. Я считаю, что юридическим способом решения проблемы является организация еще одной мены", - прокомментировала позицию чиновника парламентарий.

Проблема, уверена Дмитриева, не только в самом сквере, но и в неудобствах, которые несет в себе непосредственно уплотнительная застройка этого густонаселенного квартала.

"На этой территории нужна зеленая зона с небольшим надземным павильоном, в котором можно разместить спорткомплекс или зимний ботанический сад. Это может быть предметом для конкурса "Мой бюджет". Будем предлагать городу помочь в организации еще одной мены земельного участка", - пообещала депутат.

Жители Купчино регулярно выходят на протесты во двор, ставший объектом для спора. До назначения главой Фрунзенского района Константина Серова он был защищен от застройки фактом своего нахождения в перечне ЗНОП.

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