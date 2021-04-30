Суд признал законным включение Льва Пономарева в реестр СМИ-иноагентов

Хорошевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска правозащитника Льва Пономарева* о признании незаконным его внесение в реестр СМИ-иноагентов, передает "Интерфакс".

Напомним, Пономарев и еще четверо россиян стали первыми физлицами, внесенными в реестр СМИ-иноагентов: такое решение Минюст признал в конце 2020 года. Все они оспорили признание иноагентами в судах.

Хорошевский суд в начале апреля отказался приостановить статус иноагента Пономарева на время судебных разбирательства. Отказывали в такой мере и главреду "Псковской губернии" Денису Камалягину**. При этом псковский горсуд и Замоскворецкий суд Москвы приостанавливали статус иноагента Людмилы Савицкой** и Сергея Маркелова**

В Петербурге Ленинский суд рассматривает аналогичный иск активистки Дарьи Апахончич**. На заседании суда представитель Минюста заявил, что ее внесли в реестр из-за того, что Апахончич получила зарплату от французского колледжа за преподавание русского языка, а также получала зарплату от "Красного креста" и гонорар за фестивали и другие переводы через PayPal.

*Включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в России

**Включены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в России