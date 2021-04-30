18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:08

Главе "Команды 29" Ивану Павлову предъявили обвинение

фото ЗакС политика Главе "Команды 29" Ивану Павлову предъявили обвинение

Следствие предъявило руководителю "Команды 29" Ивану Павлову обвинение в разглашении данных следствия, сообщается в Telegram-канале объединения.

"Дождь" сообщает, что следствие ходатайствует о запрете определенных действий Павлову в качестве меры пресечения. Заседание в Басманном суде Москвы начнется через час.

Тем временем в Петербурге завершился обыск в квартире IT-специалиста "Команды 29" Игоря Дорфмана. По словам представителей объединения, силовики вынесли оттуда много вещей в коробках, а самого Дорфмана куда-то увели.

Обновлено 16:27 "Команда 29" сообщает, что силовики приехали с обыском на дачу Павлова, которая находится в Выборгском районе Ленобласти.

Напомним, сотрудники ФСБ пришли с обысками в гостиницу в Москве, где остановился Павлов, и задержали его. Павлову вменяют нарушение ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия). С обысками также пришли к жене Павлова в Петербурге, к IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману и в петербургский офис объединения.

Из-за задержания Павлов не смог присутствовать в суде, где рассматривалось продление меры пресечения Сафронову: его оставили в СИЗО до 7 июля. Павлов сообщил, что ему вменяют два обстоятельства, связанных с делом Сафронова. Напомним, адвокат летом 2020 года отказался дать подписку о неразглашении данных следствия, после этого Минюст обращался в адвокатскую палату Петербурга с просьбой возбудить дисциплинарное производство. Источники сообщали, что это было сделано по просьбе следователей ФСБ, которых решение Павлова не устроило.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:26 Силовики сорвали концерт Noize MC в Оренбурге

17:41 "Светлая память": Неизвестные "похоронили" аккаунт "Проекта" в Instagram

17:09 Красимира Врански оштрафовали за январский экопикет у Гостиного двора

16:48 Свидетелей по делу Михаила Ефремова приговорили к исправительным работам за дачу ложных показаний

15:51 В Смольном заявили о планах оборудовать выставочный зал на Охтинском мысу вместо музея

15:16 Суд признал законным включение Льва Пономарева в реестр СМИ-иноагентов

13:53 "Не надо записывать мужской разговор": Песков укорил депутата за запись разговора с главой Коми

13:15 Штабы Навального включили в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

12:43 Петербургские ветераны получат выплаты до 10 тысяч рублей ко Дню Победы

12:20 Адвокаты потребовали прекратить "процессуальный произвол" в отношении Ивана Павлова


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:26 Силовики сорвали концерт Noize MC в Оренбурге

18:07 На стадионе "Зенита" открывается пункт вакцинации от COVID-19

17:41 "Светлая память": Неизвестные "похоронили" аккаунт "Проекта" в Instagram

17:26 Вице-премьер Чернышенко: Петербург станет одной из столиц Евро-2021

17:17 "Коммунисты России" обратились в прокуратуру из-за отказа в согласовании митинга 1 мая

17:09 Красимира Врански оштрафовали за январский экопикет у Гостиного двора

16:55 Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский получили госнаграды от Беглова

16:48 Свидетелей по делу Михаила Ефремова приговорили к исправительным работам за дачу ложных показаний

16:28 Миронов продолжает добиваться переподчинения Росстата Путину

16:08 Главе "Команды 29" Ивану Павлову предъявили обвинение

15:51 В Смольном заявили о планах оборудовать выставочный зал на Охтинском мысу вместо музея

15:16 Суд признал законным включение Льва Пономарева в реестр СМИ-иноагентов

14:58 Дмитриева предложит Смольному решение проблемы сквера на Купчинской

14:40 Шишлов встревожен задержанием адвоката Ивана Павлова

14:17 Все петербургские зеленые зоны открылись после весенней просушки

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru