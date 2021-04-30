Главе "Команды 29" Ивану Павлову предъявили обвинение

Следствие предъявило руководителю "Команды 29" Ивану Павлову обвинение в разглашении данных следствия, сообщается в Telegram-канале объединения.

"Дождь" сообщает, что следствие ходатайствует о запрете определенных действий Павлову в качестве меры пресечения. Заседание в Басманном суде Москвы начнется через час.

Тем временем в Петербурге завершился обыск в квартире IT-специалиста "Команды 29" Игоря Дорфмана. По словам представителей объединения, силовики вынесли оттуда много вещей в коробках, а самого Дорфмана куда-то увели.

Обновлено 16:27 "Команда 29" сообщает, что силовики приехали с обыском на дачу Павлова, которая находится в Выборгском районе Ленобласти.

Напомним, сотрудники ФСБ пришли с обысками в гостиницу в Москве, где остановился Павлов, и задержали его. Павлову вменяют нарушение ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия). С обысками также пришли к жене Павлова в Петербурге, к IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману и в петербургский офис объединения.

Из-за задержания Павлов не смог присутствовать в суде, где рассматривалось продление меры пресечения Сафронову: его оставили в СИЗО до 7 июля. Павлов сообщил, что ему вменяют два обстоятельства, связанных с делом Сафронова. Напомним, адвокат летом 2020 года отказался дать подписку о неразглашении данных следствия, после этого Минюст обращался в адвокатскую палату Петербурга с просьбой возбудить дисциплинарное производство. Источники сообщали, что это было сделано по просьбе следователей ФСБ, которых решение Павлова не устроило.