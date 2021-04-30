Миронов продолжает добиваться переподчинения Росстата Путину

Лидер справедливороссов Сергей Миронов вновь разразился критикой по отношению к Росстату, который, по его мнению, искажает картину благополучия населения и приукрашивает действительность. Поводом для такого суждения стало поручение главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который ждет от ведомства изменения методов расчета квартальной динамики доходов россиян. Депутат Госдумы полагает, что это весьма специфический способ повышения роста реального роста доходов россиян, которого 21 апреля потребовал в своем послании Федеральному посланию президент.

"Сегодня эта важнейшая служба подчиняется даже не правительству, а Минэкономики. А там смотрят на Росстат, как ревнивая царица из пушкинской сказки на свое зеркальце: ежели что не по нраву, так сразу гневаться изволят", - цитирует политика его пресс-служба.

Более полугода назад Госдума отклонила законопроект эсеров, по которому Росстат переподчинялся президенту, но Миронов не перестает говорить о необходимости этой меры. Пока ведомство, по словам депутата, по преимуществу занято "манипуляциями".