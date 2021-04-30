Свидетелей по делу Михаила Ефремова приговорили к исправительным работам за дачу ложных показаний

Пресненский суд Москвы приговорил свидетелей по делу актера Михаила Ефремова к исправительным работам, передает "МБХ медиа".

Теван Бадасян, Александр Кобец и Андрей Гаев в ходе разбирательств по делу о ДТП с участием Ефремова заявляли, что актер не виноват в аварии, поскольку сидел на пассажирском кресле, а не за рулем. В итоге их привлекли к ответственности за дачу ложных показаний.

Бадасяна приговорили к году исправительных работ, Кобеца – к полутора годам. С последнего также будут удерживать 10% зарплаты в доход государства. Приговор Гаеву вынесут позднее.

Ефремов в 2020 году был приговорен к 7,5 годам колонии: его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. 8 июня актер не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб.