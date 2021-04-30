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17:17

"Коммунисты России" обратились в прокуратуру из-за отказа в согласовании митинга 1 мая

фото ЗакС политика "Коммунисты России" обратились в прокуратуру из-за отказа в согласовании митинга 1 мая

Петербургское отделение "Коммунистов России" подало заявление в прокуратуру из-за отказа чиновников Смольного согласовать митинг 1 мая, сообщил ЗАКС.Ру руководитель отделения Сергей Малинкович. Он уточнил, что мероприятие коммунисты хотели провести на площади Ленина. Малинкович считает, что администрация Петербурга на свое усмотрение трактует антикоронавирусное постановление №121. 

- Торговые центры, кинотеатры полны людей. В то же самое время на улице мы не можем провести даже одиночный пикет. Мы потребовали у прокуратуры навести здесь порядок: либо все разрешить, либо немедленно закрыть все фудкорты, кинотеатры, театры, магазины крупные и так далее, - рассказал Малинкович. 

Он сообщил, что пока ответа от прокуратуры не поступало. На это у ведомства есть месяц, уточнил руководитель "Коммунистов России" в Петербурге. 

Малинкович рассказал, что партия все же намерена провести мероприятие в честь 1 мая - маёвку-пикник. Он добавил, что встреча должна состояться в одном из парков города.

Напомним, ранее запрет на проведение публичных мероприятий в рамках 121-го постановления был установлен сначала до 30 апреля, затем до 15 мая. Накануне, 29 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов продлил запреты до 30 мая.

София Саттарова / фото: сайт Коммунистов России в Петербурге


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