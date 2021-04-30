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17:26

Вице-премьер Чернышенко: Петербург станет одной из столиц Евро-2021

фото ЗакС политика Вице-премьер Чернышенко: Петербург станет одной из столиц Евро-2021

Российские чиновники, входящие в координационный совет Координационного совета по подготовке и проведению футбольного чемпионата Европы, провели совещание, посвященное готовности Петербурга к турниру. Город на нем представлял вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Санкт-Петербург станет одной из столиц чемпионата Европы по футболу. Он наравне с Лондоном примет семь матчей, первый – между Россией и Бельгией – пройдёт уже 12 июня. Нам необходимо оперативно скоординироваться и провести турнир на высшем уровне. Это самое большое мероприятие после чемпионата мира по футболу 2018 года в нашей стране", - обратился к коллегам вице-премьер Дмитрий Чернышенко, которого цитирует пресс-служба кабмина.

Он призвал членов совета подумать над способами повышения интереса к соревнованию и увеличения продаж билетов при соблюдении "антивирусных" правил. Стадион, напомнил Чернышенко, может быть заполнен только наполовину.

Отметим, что из 11 городов, принимающих турнир, Петербург вместе с Севильей, Глазго и Мюнхеном не являются столицами собственных государств. В городе организуют три фан-зоны: на Дворцовой и Конюшенной площадях, а также у дворца спорта "Юбилейный".

Перенесенный из-за пандемии с прошлого года, чемпионат Европы по футболу охватит ровно месяц: с 11 июня по 11 июля.

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