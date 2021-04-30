Доход певца Бужора из местного совета "Московской заставы" снизился почти в 10 раз

Популярный певец и муниципальный депутат-единоросс МО "Московская застава" Методие Бужор отчитался о доходе за 2020 год в размере 1,4 млн рублей. Данные представлены на сайте муниципалитета.

Исполнителю принадлежат два автомобиля Volvo XC90 и жилой дом площадью 397,8 квадратных метров с земельным участком площадью 2,4 тысячи кв. м. В пользовании находится квартира площадью 50,9 кв. м.

Доход исполнителя-муниципала снизился почти в 10 раз. По итогу 2019 года он отчитывался о 10,1 млн рублей.

Супруга Бужора задекларировала доход в 119,7 тысяч рублей. На 160,1 тысячу рублей меньше, чем по итогу 2019 года.