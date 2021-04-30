Более тысячи летних кафе смогут открыться для петербуржцев в 2021 году

Перед стартом сезона летних кафе администрация Петербурга подсчитала, что на сегодняшний день чиновники согласовали открытие порядка 1200 подобных точек в разных частях города. При этом около половину разрешений выдали в упрощенном порядке, разработанном на пике пандемии в прошлом году и предусматривающем бесплатную установку выносных столиков рядом со зданием со зданием кафе.

"Мы приняли решение продлить введенные в прошлом году меры поддержки для рестораторов и дать им возможность работать в этом сезоне без лишних согласований. Кроме того, Петербург – крупнейший туристический центр, а летние кафе – визитная карточка любого современного европейского города", - оценил ситуацию губернатор Александр Беглов.

По его мнению, общепит - одна из отраслей, наиболее тяжело пострадавших от действующих уже более года ограничительных мер.

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