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19:40

Суд запретил Ивану Павлову пользоваться телефоном и интернетом

фото ЗакС политика Суд запретил Ивану Павлову пользоваться телефоном и интернетом

Глава адвокатского объединения "Команда 29" Иван Павлов, задержанный утром 30 апреля по делу о разглашении тайны следствия, получил от суда в Москве меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает ТАСС. Юристу запретили пользоваться средствами связи, включая интернет, и общаться со свидетелями по делу.

Помимо утреннего задержания Павлова в московской гостинице силами ФСБ правоохранители успели провести обыск у родственников адвоката и в петербургском офисе "Команды 29". 

В середине дня силовики объяснили, что Павлова подозревают в разглашении данных засекреченного дела журналиста Ивана Сафронова о госизмене. Отметим, что вместе с тем в настоящее время Павлов защищает структуры сторонников Алексея Навального.

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