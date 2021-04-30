Атака на Ивана Павлова: Адвоката Навального и Сафронова оставили без интернета

Известного адвоката, руководителя объединения юристов и журналистов "Команда 29" Ивана Павлова обвинили в разглашении данных предварительного расследования. В рамках уголовного дела 30 апреля ему назначили запрет использования средств связи, включая интернет. Павлов специализируется на уголовных делах по госизмене. В последнее время он работал по делам журналиста Ивана Сафронова и Фонда борьбы с коррупцией.*

фото: Twitter "Команды 29"

Экзотическая статья

Бывшему корреспонденту "Коммерсанта" Ивану Сафронову утром 30 апреля продлили арест в рамках уголовного дела по госизмене. Один из адвокатов журналиста, руководитель проекта "Команды 29" Иван Павлов на рассмотрении ходатайства следствия присутствовать не смог. За несколько часов до начала судебного заседания в номере московской гостинице Mercure, где он остановился, прошел обыск. Оперативные действия производила военная контрразведка ФСБ. Обыскивали также квартиры IT-специалиста "Команды 29" Игоря Дорфмана, супруги Павлова и офис его соратников в Петербурге. Чтобы с улицы журналистам не было видно происходящее в офисе, силовики закрыли окно коробкой с надписью "С нами легко".

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела по статье 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования), которую вменили руководителю "Команды 29". Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работами на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев.

На выходе из гостиницы перед допросом в Следственном комитете Павлов успел дать комментарий журналистам. Видео с его выступлением выложил Telegram-канал "СвободуСафронову".

"Следствие считает, что я совершил преступление, когда рассказал вам, журналистам, о том, что вашего коллегу по абсурдному обвинению держат в "Лефортово". Незаконно. Конкретно мне вменяется два обстоятельства. Первое - то, что я передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. И второе - то, что я рассказал 2 марта вам же перед зданием Лефортовского суда о том, что в деле появился некоторый секретный свидетель", - сказал Павлов.

Во время беседы в Следкоме ему предъявили обвинение по тем же эпизодам и взяли обязательство о явке в Бабушкинский суд Москвы, который через несколько часов назначил ему меру пресечения. Павлову запретили определенные действия: общение со свидетелями, за исключением близких родственников, и пользование телефоном, почтой, телеграфом и интернетом - можно будет только вызывать скорую, полицию и спасателей.

Статья 310 УК РФ применяется крайне редко. Судя по статистике сайта судебного департамента, последние двое осужденных по ней были в 2015 году. За минувшие пять лет 3 дела по ней были прекращены (в 2016, 2018 и 2020 годах), одно закончилось оправданием (в 2019 году), а в 2017 году обвиняемого признали невменяемым.

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков обратил внимание, что дело Павлова уже как минимум второе по этой статье за первые четыре месяца 2021 года.

"В январе уголовное дело по статье 310 УК было возбуждено в отношении известного адвоката в Ульяновске Ирины Савельевой. В ее жилье прошел обыск", - написал Чиков в своем Telegram-канале.

Неудобные дела

Профессиональное сообщество отреагировало на задержание Павлова обращением в Международную комиссию юристов. Более 30 адвокатов также подписались под петицией с требованием прекратить преследование руководителя "Команды 29". Они полагают, что задержание их коллеги связано с громкими делами, за которые он брался.

- Как мне кажется, это оказание давление на адвоката в связи с его профессиональной деятельностью в принципе, - прокомментировала ЗАКС.Ру автор петиции, член адвокатской палаты Москвы Анна Ставицкая. - Это касается не только одного конкретного адвоката, это угроза всему адвокатскому сообществу. Погрозили пальцем: "Будете выступать - к вам тоже придут".

Среди подзащитных Павлова, проходивших по делам о государственной измене, в разное время были военный журналист Григорий Пасько, которого в 1999 году осудили за работу в интересах Японии, Оксана Севастиди, накануне российско-грузинского конфликта 2008 года написавшая другу в Грузию смс, что видела в Сочи поезд с военной техникой, скончавшийся на днях ученый-физик ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в передаче секретных сведений бельгийской научной организации.

В 2015 году Павлов был среди заявителей, оспаривавших в Верховном суде указ президента Владимира Путина о засекречивании потерь в ходе спецопераций в мирное время.

Основанная им "Команда 29" объединила юристов и журналистов, намеренных бороться за соблюдение статьи 29 Конституции о свободе мысли, слова и массовой информации. Кроме того, 29 - это еще и номер главы Уголовного кодекса, касающейся преступлений против основ безопасности государства. В 2020-2021 годах "Команда 29", помимо Сафронова, представляла интересы бывшего топ-менеджера "Интер-РАО" Карины Цуркан, получившей 15 лет по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии и петербурженки Маргариты Юдиной, которую пнул в живот силовик на протестной акции 23 января. С 26 апреля юристы сообщества начали защищать интересы ФБК по административному делу о признании фонда экстремистской организацией и уголовному о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (239 УК РФ). Рассуждать о том, с чем именно связано преследование Павлова, его коллеги пока не берутся. Однако отмечают, что с давлением профессиональное сообщество сталкивается не в первый раз.

Самого Павлова в 2006 году избили во дворе его дома. Через 8 лет управление Федеральной миграцонной службы обязала первую жену адвоката, американку Дженнифер Гаспар в течение суток покинуть Россию. Она курировала в Петербурге несколько программ поддержки гражданского общества и консультировала НКО, работавшие с ВИЧ-инфицированными детьми. Позже Гаспар выиграла дело против России в Европейском суде по правам человека.

По словам юриста "Команды 29" Евгения Смирнова, его коллеге угрожали и в последнее время. В Telegram-канале "Команды 29" он рассказал, что Ивану Павлову часто в лицо говорили следователи, что он стоит поперек горла, и если что, его могут посадить.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

Сергей Еремеев