Философ Жижек вызвал Бастрыкина на дебаты из-за преследования редакции DOXA

Известный философ и культуролог из Словении Славой Жижек записал видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину, которое объяснил своей тревогой за судьбу преследуемой редакции российского студенческого журнала DOXA. В видеоролике ученый предлагает силовику дебаты на тему инакомыслия и гонений на него, при этом подчеркнув, что бросает этот вызов "в духе взаимного уважения". По словам Жижека, ведомство Бастрыкина демонстрирует, что оно "испугалось маленького независимого студенческого журнала", которым философ восхищается и который он называет "экстраординарным феноменом".

"Авторитарное правительство, которое нарушает собственные правила, проигрывает. Если вы хотите стабильности, вы должны создать институционные условия для того, чтобы критические высказывания были услышаны", - говорится в обращении.

Кроме того, философ потребовал немедленного освобождения всех четверых членов редакции из-под уголовного преследования.

"Я бы очень хотел вызвать на дебаты Александра Бастрыкина. Кто, как я полагаю, председатель Следственного комитета Российской Федерации. Кто, если я правильно понял, координирует действия правоохранительных сил по отношению к DOXA. Он - я изучил - образованный человек, опубликовал множество статей и так далее. И было бы хорошо подискутировать с ним об этих утверждениях. Бросаю ему вызов в духе взаимного уважения, поскольку, вновь я искренне беспокоюсь о России. Все те, кто боится DOXA, остерегайтесь, вы сами роете себе яму", - заявил словенец

Жижек был спикером школы, организованной DOXA в 2017 году и давал изданию интервью.

Напомним, 14 апреля силовики обыскали квартиры редакторов DOXA Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой. Им предъявили обвинение по части 2 статьи 151.2 УК РФ (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий). Дело связано с видеообращением журналистов с требованием к властям перестать запугивать студентов перед протестами. DOXA удалила его еще в январе по требованию Роскомнадзора.