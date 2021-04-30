Вопрос о лишении мандата Лебедевой из МО "Горелово" снова обсудят в мае

В муниципальном образовании "Горелово" 30 апреля прошло заседание совета, на котором рассматривался вопрос о досрочном лишении мандата депутата Юлии Лебедевой. Ранее губернатор Беглов направил в муниципалитет письмо с требованием рассмотреть данный вопрос. Поводом стали якобы обнаруженные нарушения в декларации Лебедевой. Определить судьбу депутата не удалось - голоса разделились поровну. Депутаты МО "Горелово" снова рассмотрят этот вопрос 11 мая.

Юлия Лебедева была избрана депутатом в сентябре 2019 года. По мнению ее коллеги, муниципального депутата от КПРФ Григория Меньшикова, она одна из самых активных депутатов. Как рассказывает сама Лебедева, она представляет интересы среднего поколения и занимается социальными вопросами, например, занижением бордюрного камня, безопасность, освещение, медицина.

На заседание совета приехали депутаты и из других муниципалитетов. Например, Сергей Толокнов из МО "Город Петергоф". Также заседание совета посетила экс-мундеп Светлана Уткина, которая была лишена мандата из-за схожих претензий к декларации. Ещё пришёл полицейский, сразу сообщивший, что будет охранять общественный порядок. Многих это удивило — раньше представители правоохранительных органов на подобные встречи не приходили.

Когда в совет пришёл глава муниципалитета Дмитрий Иванов, он сразу попытался сократить количество присутствующих, ссылаясь на постановление правительства №121 (О мерах по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции). Он потребовал от присутствующих, чтобы все "через одного" вышли на улицу, но его просьбу проигнорировали.

Заседание началось с выступления самой Лебедевой. Она озвучила суть претензий к ее декларации. Всего рассматривалось два нарушения, которые были признаны существенными. В декларации мужа не указана в пользовании муниципальная квартира, в которой он зарегистрирован, но не проживает уже много лет. Никаких договоров аренды или права пользования этой недвижимостью у семьи Лебедевой нет. Другим нарушением стал не указанный инвестиционный доход по договору страхования. Правда, Лебедева не сама заполняла этот раздел. Готовую справку ей предоставили в Сбербанке. Банк признал ошибку, но внести изменения в декларацию на данном этапе невозможно.

— У меня это первый срок депутатства, заполнение этой декларации вызвало у меня определенные трудности. Я работаю на трёх работах, у меня несколько счетов, я собираю эти справки. Такой объем документов не позволил мне кропотливо отнестись к этому. При этом, нести ответственность за действия Сбербанка мне тоже не хочется, — рассказала Лебедева.

Ей возразила другой депутат Любовь Волкова. Она напомнила, что в декабре 2019 года, когда председатель предупреждал о важности заполнения декларации, Лебедева заявила, что "Я сама юрист, я знаю как заполнять все декларации". Когда Волкова спросила депутатов, помнят ли они этот случай, пытаясь найти поддержку, ей никто не ответил. На просьбу представить запись того разговора Волкова отвечать не стала.

— Если губернатором признано, что вы заведомо представили недостоверные данные, то вам это нужно принять. Закон должен быть одинаков для всех, — резюмировала Волкова. Такого же мнения придерживается депутат Людмила Кирпичева, которая, назвала ошибки Лебедевой "детским садом" и недопустимыми для депутата.

Отвечая на высказывание Волковой, Лебедева вспомнила историю трехлетней давности, когда прокуратура нашла у Волковой нулевые счета, но тогда эти нарушения были признаны несущественными, и ей удалось избежать ответственности.

Позже Григорий Меньшиков представил совету обращение жителей Горелово, требующих сохранить мандат Лебедевой. Под коллективным заявлением было около трехсот подписей.

— Как с Навальным, — отметил Иванов.

Слово взял местный житель, пришедший поддержать Лебедеву. Он рассказывает, что Лебедева занимается важными вопросами, в частности экологией. Его слова сопровождались аплодисментами. Иванов просил полицейского вывести нарушителя.

— Предатель населения, пусть все узнают покровителя свалок, — выкрикнул активист, пока полицейский вел его к выходу.

К голосованию перешли не сразу. Депутаты снова не пришли к единому мнению, как нужно голосовать: гласно или тайно. Обычно голосования проходят гласно, но при рассмотрении персональных вопросов совет голосует анонимно. Лебедева настаивала на гласности, мотивируя свое решение тем, что готова предать свои персональные данные огласке.

— Мы не будем нарушать устав, — отказал Иванов.

Определив состав счетной комиссии, куда вошли депутаты Григорий Меньшиков, Александр Фатеев и Алексей Петухов, на стол поставили картонную урну. Ознакомившись с бюллетенем, в котором было два поля: за и против досрочного прекращения полномочий Лебедевой, депутаты начали голосование.

Пока члены счетной комиссии были заняты подсчетом голосов в соседней комнате, неравнодушные обсуждали работу председателя муниципального совета Дмитрия Иванова, позволяя себе резкие высказывания в адрес председателя. "Позор вам" и "вы не компетентны" раздавалось в зале.

Меньшиков зачитал протокол голосования:

— В результате подсчета голосов по итогам тайного голосования, счетная комиссия установила, что голоса распределились следующим образом: за — пять, против — пять, — читал Меньшиков.

В помещении зазвучали радостные возгласы, но Иванов возразил.

— Нет, уважаемые, решение не принято. Данный вопрос перенесён на 11 мая. Заседание объявляю закрытым, — закончил глава муниципального совета.

В конце 2020 года троих независимых муниципальных депутатов также лишили полномочий. Как и в этот раз, инициатором стал губернатор Беглов, направивший в муниципалитеты письмо с требованием рассмотреть нарушения в декларациях депутатов. Все трое были лишены мандатов.

Константин Леньков