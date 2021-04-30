Минимальную зарплату петербуржца подняли выше 19 тысяч рублей

С 1 мая минимальная зарплата трудящегося на территории Петербурга гражданина составит 19190 рублей, а еще через пять месяцев эта сумма достигнет 19650 рублей, передает пресс-служба Смольного. Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Беглов вместе с президентом городского Союза промышленников и предпринимателей и председателем Ленинградской федерации профсоюзов. Его действие распространится на все предприятия, за исключением финансируемых из федеральной казны.

Беглов, комментируя событие, напомнил, что уже пятый год минимальный оклад петербуржца неуклонно растет, и этот процесс не останавливается, даже несмотря на чувствительный для региональной экономики "коронавирусный" 2020 год.

"Наша цель – улучшение качества жизни петербуржцев. Чтобы ее достичь, необходимо устойчивое развитие экономики, рост производительности труда, повышение уровня доходов горожан и, прежде всего, заработной платы", - приводятся его слова.

Таким образом, с учетом вновь принятых нормативов, минимальная зарплата будет превышать установленный в Петербурге МРОТ почти на треть.

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