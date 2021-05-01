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10:27

Преследуемая ЛГБТ-активистка Цветкова объявила голодовку

фото ЗакС политика Преследуемая ЛГБТ-активистка Цветкова объявила голодовку

Художница и ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, проходящая по делу о распространении порнографии, опубликовала на странице своей матери в Facebook текст, в котором объявила о начале голодовки. Помимо того, что ей "тошно жить в таком государстве" в целом, Цветкова категорически не согласна с затягиванием ее дела. Находиться в качестве подследственной годами и постоянное в связи с этим испытывать неопределенность она отказывается.

"Прошу только не тратить больше мое время на фарс под названием "российское правосудие". Прошу государство в лице прокуратуры, судей и ФСБ быть честными с собой и со мной, и принять уже решение. Открыто глядя в глаза мне и общественности. Осудить, если таков заказ. Или оправдать, если вы сами не видите в деле состава", - говорится, среди прочего, в письме 27-летней девушки.

Она требует проводить заседания чаще, чем раз в месяц, и сделать процесс открытым.

Напомним, что Цветкову преследуют по доносу гомофобных активистов, усмотревших в ее паблике в социальной сети порнографию. Цветкова в своих художественных работах концентрировалась на особенностях женского тела. В конце 2019 года ей в качестве меры пресечения назначили домашний арест, весной следующего года заменив его подпиской о невыезде.

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