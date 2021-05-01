В России - еще 9,2 тысячи подтвержденных случаев коронавируса, в Петербурге - 737

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 9270 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 392, а сумело поправиться 8637 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3208 новых больных, в Петербурге – 737, в Подмосковье – 649. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 978 человек и скончалось 34.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.