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13:14

Патриарх Кирилл выступил против тирании

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл выступил против тирании

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл выступил с не характерным для себя заявлением, рассуждая о внутренней политике безотносительно персоналий. Рассуждение прозвучало в авторской программе "Слово пастыря" на Первом канале.

"Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией", - счел нужным произнести патриарх.

Кирилл подчеркнул, что эта речь касается как светских, так и церковных начальников и обращена к "большим и малым" руководителям.

В течение всех предыдущих лет за Кириллом, занимающим свою должность с 2009 года, не было замечено публичного осуждения безраздельной власти того или иного человека.

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