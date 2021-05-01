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13:30

КПРФ отпраздновала Первомай в центре Всеволожска

фото ЗакС политика КПРФ отпраздновала Первомай в центре Всеволожска

Актив КПРФ из Петербурга и Ленинградской области провел первомайскую акцию в центре города Всеволожска, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. 

Акция началась около 12:00 с шествия от железнодорожной станции "Всеволожская" до памятника Владимиру Ленину. Помимо прочих, звучали лозунги "Ленин, партия, комсомол" и "Свободу политзаключенным". 

После начался митинг, на котором собралось порядка 400 человек. По словам участников, около 100-150 из них приехали из Петербурга. 

Среди выступивших на митинге был глава Всеволожска, коммунист Станислав Богдевич. Кроме того, слово брали депутат Госдумы Сергей Пантелеев, лидер фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Ольга Ходунова и руководитель петербургского горкома компартии Роман Кононенко. Они напомнили об истории 1 мая: бунте чикагских рабочих на Хеймаркет и последующих годах борьбы трудящихся за свои права. Пантелеев заявил, что требования американских рабочих 150-летней давности актуальны и сейчас в России. 

Представитель профсоюза медработников "Действие" Григорий "Красный доктор" Бобинов отметил, что необходимо бороться за шестичасовой рабочий день. 

- Только диктатура пролетариата смогла добиться бесплатной медицины, которую мы сейчас теряем, - также подчеркнул Бобинов. 

Несколько раз участники митинга высказывались о недавних протестах в российских городах, сожалея, что протестную повестку перехватили "либералы" и "навальнята". 

Митинг продлился до 13:00. После его завершения один из митинговавших добрался до микрофона и призвал всех добиваться выдвижения Николая Платошкина в президенты России, а Павла Грудинина - в премьер-министры. Большинство участников акции к этому времени уже ушла с площади.

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Сергей Еремеев


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