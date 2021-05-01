Смольный поддержит субсидиями районные газеты и издание "социально значимых книг"

Официальные газеты, издаваемые и распространяемые усилиями восемнадцати районных администраций Петербурга, получат субсидии от городского правительства, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

"Районные газеты издаются для повышения уровня информированности горожан о предстоящих и текущих событиях в политической, экономической, культурной и спортивной жизни Санкт-Петербурга", - объясняется смысл существования этих СМИ и их финансирования в особом порядке.

Кроме того, Смольный выделяет субсидию на поддержку, как гласит формулировка пресс-службы, социально значимых книг и их издание. Под социально значимыми проектами в данном случае понимаются те, которые направлены на "патриотическое воспитание молодежи, популяризацию исторических фактов о знаменательных событиях в истории страны и привлечение внимания к развитию социально экономического, политического и культурного положения страны и города".