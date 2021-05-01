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15:30

Пятеро петербуржцев пожаловались в СК на жестокость силовиков 21 апреля

фото ЗакС политика Пятеро петербуржцев пожаловались в СК на жестокость силовиков 21 апреля

По итогам разгона петербургской демонстрации 21 апреля пятеро участников событий обратились в Следственный комитет, заявив о жестоком с ними обращении силовиков, сообщает "Северо-Запад. МБХ Медиа" со ссылкой на одного из задержанных, Вадима Заболотских. Все пятеро указывают на необоснованное, по их мнению, применение электрошокеров при задержаниях. Заявления сопровождаются медицинскими документами.

"Талоны о принятии следователь не выдал, юрист Комитета против пыток говорит, это свидетельствует о том, что оформят не как сообщение о преступлении, а всего лишь как обращение граждан", - рассказал Заболотских.

Он и другие пострадавшие, по словам активиста, ожидают допросов и процессуального прогресса.

Напомним, 21 апреля в Петербурге задержали в разы больше протестующих, чем в других городах - более восьмиста. Городской омбудсмен Александр Шишлов осудил методы омоновцев, которые использовались в тот вечер, а также план "Крепость", введенный в некоторых отделах полиции.


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