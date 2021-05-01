На первомайской акции в Москве задержали нескольких участников

Первомайская демонстрация в центре Москвы, которая имела вид встречи с депутатами Госдумы, обернулась задержаниями нескольких граждан. Через несколько часов после задержания лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова, который не принимал участия в акции и стоял на отдалении, силовики лишили свободы как минимум троих манифестантов.

Как сообщает Telegram-канал "Открытка", в автозаке оказались член московского отделения КПРФ Павел Иванов и помощник депутата Мосгордумы Владимир Обуховский.

На Первомае были замечены самые известные члены КПРФ - глава партии Геннадий Зюганов и глава ее московского отделения Валерий Рашкин. О петербургском "левом" Первомае, вынесенном за пределы города, читайте в материале ЗАКС.Ру.