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16:03

Троих марксистов в Петербурге задержали на три часа после одиночных пикетов

фото ЗакС политика Троих марксистов в Петербурге задержали на три часа после одиночных пикетов

Из отдела полиции №30 в Петербурге без протоколов отпустили задержанных днем 1 мая активистов Елизавету Богдановскую, Степана Гатальева и Алексея Дроздова. 

Как рассказала ЗАКС.Ру Богдановская, они проводили одиночные пикеты у метро "Приморская" в честь Первомая. Двое активистов стояли с плакатами на расстоянии 50 метров друг о друга, еще одна раздавала листовки. На одном из плакатов было написано "Свободу политзаключенным", на втором - "1 мая - день интернационала".

По словам Богдановской, задерживавшие их полицейские сообщили, что активисты попадают под ориентировку. В отделе их продержали около трех часов. Поддержку задержанным оказывал сотрудничающий с ОВД-инфо адвокат Евгений Хейфец. 

- Нас ещё опрашивали сотрудники центра "Э", - рассказала Богдановская. - Они пытались узнать, кто нам платит и очень удивлялись тому, что люди могут выходить с плакатами в соответствии со своими убеждениями. Также спрашивали, в какой организации мы состоим. 

По словам активистки, она и её товарищи нигде не состоят, а их объединяют только марксистские убеждения.

Сергей Еремеев

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