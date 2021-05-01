Троих марксистов в Петербурге задержали на три часа после одиночных пикетов

Из отдела полиции №30 в Петербурге без протоколов отпустили задержанных днем 1 мая активистов Елизавету Богдановскую, Степана Гатальева и Алексея Дроздова.

Как рассказала ЗАКС.Ру Богдановская, они проводили одиночные пикеты у метро "Приморская" в честь Первомая. Двое активистов стояли с плакатами на расстоянии 50 метров друг о друга, еще одна раздавала листовки. На одном из плакатов было написано "Свободу политзаключенным", на втором - "1 мая - день интернационала".

По словам Богдановской, задерживавшие их полицейские сообщили, что активисты попадают под ориентировку. В отделе их продержали около трех часов. Поддержку задержанным оказывал сотрудничающий с ОВД-инфо адвокат Евгений Хейфец.

- Нас ещё опрашивали сотрудники центра "Э", - рассказала Богдановская. - Они пытались узнать, кто нам платит и очень удивлялись тому, что люди могут выходить с плакатами в соответствии со своими убеждениями. Также спрашивали, в какой организации мы состоим.

По словам активистки, она и её товарищи нигде не состоят, а их объединяют только марксистские убеждения.

Сергей Еремеев