Адвокатская палата Петербурга выступила против преследования Ивана Павлова

Задержание главы адвокатского объединения "Команда 29" Ивана Павлова встретило беспокойство у Адвокатской палаты Петербурга, которая по этому поводу выступила с официальным заявлением. По мнению членов палаты, 30 апреля имели место "грубые и сознательные нарушения уголовно-процессуального законодательства РФ".

Авторы документа ссылаются на позицию Конституционного суда и полагают, что изъятие техники и иных материальных ценностей у Павлова, а также у его родственников и в петербургском офисе "Команды 29" было необоснованны и избыточным.

"Адвокатское сообщество не может смириться с откровенно противозаконной практикой следственных властей по принудительному изъятию из обладания адвокатов конфиденциальной информации, обеспечивающей реализацию защитительной функции по уголовным делам", - говорится в письме.

Кроме того, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт Петербурга не усмотрела оснований для возбуждения дисциплинарного производства в отношении Павлова. Производство инициировал Минюст, недовольный отказом Павлова дать подписку о неразглашении материалов дела, из-за которого его преследуют. Напомним, что Ивана Павлова подозревают в разглашении тайны следствия по делу журналиста Ивана Сафронова. Ему в качестве меры пресечения запретили пользоваться телефоном и интернетом.