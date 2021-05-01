Первомайская акция в исполнении "Коммунистов России" обошлась без задержаний

На Пискаревке, в Пионерском парке, сторонники партии "Коммунисты России" собрались, чтобы отпраздновать Первомай. В отчете о событии отмечается, что активистами употреблялся фруктовый сок и провозглашалось утверждение "Ленин с нами". Были на этом мероприятии и желающие вступить в партийные ряды. Таким людям раздали партбилеты.

Лидер регионального отделения "Коммунистов России" Сергей Малинкович прилюдно ругал президента США Джозефа Байдена, а также запрет на проведение публичных мероприятий в Петербурге.

"Не путайте либеральную и левую оппозицию, мы патриоты России", - заявил в Пионерском парке политик.

По мнению Малинковича, Смольный вынуждает его сподвижников заниматься "полулегальными формами борьбы". При этом данную акцию никто не запрещал и не разгонял.

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