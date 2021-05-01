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1 мая, 19:05

Петербургское отделение ЛДПР провело на Первомай автопробег

фото ЗакС политика Петербургское отделение ЛДПР провело на Первомай автопробег

Представители петербургского филиала ЛДПР 1 мая провели автопробег. Пресс-служба партии уверяет, что санитарно-эпидемиологические нормы в ходе мероприятия соблюдались. 

"От лица партии мы поздравляем петербуржцев с праздником! Хочется пожелать терпения, здоровья и весеннего тепла не только за окном, но и в семье, коллективе, жизни", - сказал координатор акции, лидер петербургских "жириновцев" Юрий Ломакин.

Ехали либерал-демократы с юга на север. Как говорится в сообщении партийной пресс-службы, горожанам "создали настроение". О другой первомайской акции, перенесенной во Всеволожск, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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