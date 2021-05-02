Глава ФСИН по Иркутской области заподозрен в получении 60 млн рублей взятки

Руководитель управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области стал фигурантом коррупционного уголовного дела, проинформировали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Управленца заподозрили в получении 60 млн рублей взятки.

Как полагают следователи, в апреле текущего года фсиновец получил через посредника часть взятки в размере 10 млн рублей. Взамен он пообещал освободить от ответственности начальников неких коммерческих предприятий и не представлять в уполномоченные органы материалы расследования.

В целом сумма оговоренной взятки составила 60 млн рублей.