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11:15

Глава ФСИН по Иркутской области заподозрен в получении 60 млн рублей взятки

фото ЗакС политика Глава ФСИН по Иркутской области заподозрен в получении 60 млн рублей взятки

Руководитель управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области стал фигурантом коррупционного уголовного дела, проинформировали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Управленца заподозрили в получении 60 млн рублей взятки.

Как полагают следователи, в апреле текущего года фсиновец получил через посредника часть взятки в размере 10 млн рублей. Взамен он пообещал освободить от ответственности начальников неких коммерческих предприятий и не представлять в уполномоченные органы материалы расследования.

В целом сумма оговоренной взятки составила 60 млн рублей.

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