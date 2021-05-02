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12:10

COVID-19 диагностирован у ещё 8697 россиян, плюс 718 случаев - в Петербурге

фото ЗакС политика COVID-19 диагностирован у ещё 8697 россиян, плюс 718 случаев - в Петербурге

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у ещё 8697 россиян, таким образом, общее количество заражённых с начала пандемии достигло отметки 4 823 255, проинформировали в оперативном штабе.

Тройка регионов-лидеров по уровню заражения выглядит следующим образом: первенство - у Москвы (2 699 случаев), следом идут Петербург (718) и Московская область (650). За ними расположились Ростовская область (226) и Воронежская область (152).

За сутки от COVID-19, по официальным данным, скончались 342 человека. Общее число жертв инфекции достигло показателя в 110 862.

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