"Герой" расследования Навального комбинат "Дружба народов" показал рекордную выручку в 2020 году в 7,4 млрд рублей

Мясокомбинат "Дружба народов", являющийся единственным поставщиком продукции для Росгвардии, отчитался о рекордной выручке - в 7,4 млрд рублей, пишет "МБХ медиа", ссылаясь на базу данных "СПАРК-Интерфакс".

Показатель является рекордным за всё время существования предприятия, образованного в 2015 году. В 2019 году комбинат уведомил уполномоченные органы о выручке в 7,1 млрд рублей, годом ранее - 5 млрд рублей.

Кроме того, на продаже товаров и услуг организация заработала 7,9 млрд рублей: за год этот показатель увеличился на 22,6%. На какую сумму были оказаны услуги Росгвардии - не уточняется, однако в "СПАРК-Интерфакс" указывается, что в 2020 году предприятие получило от силовиков 205 подрядов на 4,9 млрд рублей.

Чистая прибыль "Дружбы народов" за прошлый год составила 231 млн рублей.

В 2018 году политик Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное завышенным ценам на продукты, которые холдинг поставляет Росгвардии. Несмотря на последовавший за этим громкий скандал и отсутствие каких-либо внятных опровержений озвученной оппозиционером информации, мясокомбинат останется единственным поставщиком провианта для силовой структуры вплоть до 2020 года.

Позднее Навальный проиграл суд мясокомбинату и должен был по решению суда удалить видеоролик, однако сразу же заявил, что делать этого не намерен.