Полиция разогнала выставку картин в поддержку политзаключенных: задержан Павел Крисевич

На Площади Искусств в Петербурге 2 мая полиция разогнала несогласованную выставку работ петербургских художников поддержку политзаключенных, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Организатора выставки Павла Крисевича и активистку Анастасию Михайлову задержали еще до того, когда они успели выставить все картины. Их доставили в 78 отдел полиции.

Когда на выставку пришли полицейские, Крисевич начал кричать в мегафон, что данная выставка согласована и выступает против пыток и репрессий. Сотрудники полиции скрутили Крисевича и вместе с Михайловой отвели в автозак. Перед тем, как зайти служебный автомобиль, Михайлова выкрикнула "Россия будет свободной". "Обязательно будет", - произнёс один из полицейских вполголоса.

"Есть расклад, что художники привыкли сидеть в своих подвалах, в тусовочках мерить холстами и суммами успех, но многие уже забывают про силы вложенных идей. Что вкладывая в холст протест, смысла этот протест сбавлять на фото и расценки нет, давайте сперва давать их пощупать массам", - говорится в пресс-релизе к мероприятию.

Организаторы планировали провести выставку работ 20 петербургских художников на площади искусств, возле памятника Пушкину.

Константин Леньков