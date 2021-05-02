Смольный рассчитывает, что Петербург в 2021 году посетят 5 млн туристов

Петербургский вице-губернатор Максим Соколов выразил надежду, что в текущем году город на Неве посетят не менее 5 млн россиян.

"Мы рассчитываем, что туристический поток будет в основном состоять из граждан РФ. Рассчитываем, что показатели предыдущих лет по этой туристической группе будут достигнуты, то есть мы видим около 5 млн туристов из России. Ну а сколько приедет гостей из-за рубежа, будет зависеть от развития эпидемической обстановки", - цитирует Соколова "Деловой Петербург".

В свою очередь глава Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин уточнил, что только с начала 2021 года поезда компании перевезли 40 млн пассажиров, четверть которых - туристы.

Железнодорожник добавил также, что жители Северной столицы могут посетить достопримечательности соседнего региона, Ленобласти, воспользовавшись 10 пригородными маршрутами и 12 поездами дальнего следования.

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