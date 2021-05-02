Даже привитым от COVID-19 россиянам придётся сдавать тест при возвращении из заграницы

Гражданам России, отдыхающим за рубежом и привитым от коронавируса, при возвращении на родину придётся сдавать ПЦР-тест на наличие инфекции в организме, известила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших - сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан. Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен", - поделилась новостями чиновница в эфире "России 1".

Роспотребнадзор ввёл соответствующее правило, предполагающее двойное тестирование отдыхавших за границей россиян, днём ранее, 1 мая. Тесты должны быть сделаны в течение пяти дней по возвращении домой. Результаты анализов следует загрузить в соответствующий раздел на портале Госуслуг.