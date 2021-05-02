Петербургские власти намерены развивать "вакцинный туризм"

Власти Северной столицы обдумывают развитие "вакцинного туризма", проинформировали в петербургском комитете по развитию туризма.

Piter.TV пишет, что Смольный согласовывает данную инициативу с федеральным штабом по борьбе с COVID-19.

На первом плане - возможность организации "вакцинных туров" для граждан РФ, живущих за пределами страны. Данным вопросом занимается Россотрудничество.

Следующий этап - вакцинация иностранцев, являющихся членами семей россиян. Идея находится на стадии разработки.

Добавим также, сегодня стало известно, что даже привитым от COVID-19 россиянам придётся сдавать тест при возвращении из заграницы.