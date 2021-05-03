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13:00

Более 250 журналистов со всего мира выступили в поддержку "Важных историй", "Медузы" и DOXA

фото ЗакС политика Более 250 журналистов со всего мира выступили в поддержку "Важных историй", "Медузы" и DOXA

Свыше 250 журналистов из 63 стран мира выступили с заявлением в поддержку российских изданий "Важные истории", "Медуза"* и DOXA, среди подписавшихся - корреспонденты BBC, The Washington Post, Le Monde, The Guardian и другие.

"Во всемирный день свободы печати мы — сообщество независимых журналистов и СМИ из более чем 60 стран мира — призываем российское правительство выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова",  — говорится в заявлении.

В письме подчеркивается, что российские независимые СМИ "находятся под серьезной угрозой" и давлением со стороны государства. Авторы обратили внимание на то, что политика давления на СМИ с помощью законодательных ограничений, смены собственников, штрафов и уголовных дел привела к тому, что в РФ среди медиа доминируют те, которые подконтрольны государству или давним друзьям президента Владимира Путина.

"Эти нападки на журналистов и СМИ в дополнение к десяткам ограничивающих свободу слова законов, принятых в последнее десятилетие, показывают, что Кремль намерен заставить замолчать независимые медиа и лишить российских граждан доступа к правдивой информации. Сегодня во всемирный день свободы печати мы, нижеподписавшиеся, выражаем солидарность с нашими коллегами из "Важных историй", DOXA, "Медузы" и других независимых российских СМИ, на которых оказывается беспрецедентное давление, и которые, тем не менее, продолжают свою тяжелую работу, рассказывая правду и призывая власти к ответу", - заявили журналисты.

* "Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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