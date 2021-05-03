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13:35

РПЛ и РФС проверят жалобы фанатов "Локомотива" на ограничения на матче с "Зенитом"

фото ЗакС политика РПЛ и РФС проверят жалобы фанатов "Локомотива" на ограничения на матче с "Зенитом"

Российская премьер-лига совместно с Российским футбольным союзом анонсировала проверку по заявлению футбольного клуба "Локомотив" о чрезмерных ограничительных мерах во время матча с "Зенитом" в Петербурге, передает "Чемпионат.com".

В управлении МВД по Петербургу заявили, что принятые полицией организационные меры во время матча "позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан", передает "Фонтанка.ру". По версии полиции, она действовала "строго в рамках законодательства"

"Локомотив" ранее опубликовал заявление, в котором сообщил о жалобах болельщиков на меры в ходе матча с "Зенитом" на "Газпром-арене" вечером 2 мая. Фанатов московской команды пересаживали на переполненные трибуны, омоновцы не выпускали их в подтрибунные помещения, а после матча их принудительно увезли на автобусах, и в итоге некоторые болельщики опоздали на самолеты и поезда домой.

"Зенит" в матче 28-го тура российского первенства обыграл "Локомотив" со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России в третий раз подряд.

 

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