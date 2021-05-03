На проспекте Энгельса сносят незаконный бизнес-центр

На проспекте Энгельса сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества сносят незаконный бизнес-центр, заявили в Смольном.

Двухэтажная постройка располагается на проспекте Энгельса, 11. Земельный участок площадью 580 кв. метров был предоставлен арендатору под временный объект мелкорозничной торговли, смежный участок — под автостоянку. Однако арендатор установил на участке двухэтажное строение, на первом этаже которого расположились магазины, а на втором - офисы. В Смольном заявили, что высота здания почти на два метра превысила норматив для нестационарных торговых объектов.

Договор аренды был расторгнут в 2018 году, но владелец бизнес-центра продолжал использовать его без документов, в том числе и участок под автостоянку. По словам чиновников, владельца заблаговременно предупредили о необходимости освободить незаконно занятые земельные участки. Несколько лет длились суды, по итогам разбирательств расторжение договора и отказ от его продления были признаны обоснованными. Временный запрет на освобождение территории был снят, и чиновники признали использование строения нецелесообразным.

За самовольное строение и размещение шлагбаума компанию-арендатора оштрафовали на 300 тысяч рублей и обязали возместить затраты за освобождение территории.