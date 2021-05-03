Защита Ивана Павлова обжаловала избранную ему меру пресечения

Защита руководителя "Команды 20" Ивана Павлова обжаловала избранную ему меру пресечения, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Александра Мелегко.

По словам Мелешко, апелляционные жалобы подали около 10 адвокатов Павлова. Они просят Мосгорсуд отменить решение Басманного суда столицы, избравшего Павлову запрет определенных действий и отпустить его под залог.