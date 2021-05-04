"Просто так, без объяснения": Фанаты рассказали о задержаниях при праздновании чемпионства "Зенита"

Сотрудники ОМОНа задерживали фанатов "Зенита", которые праздновали чемпионство футбольного клуба, сообщает Telegram-канал OFNEWS со ссылкой на одного из подписчиков.

По словам очевидца, задерживали болельщиков у бара на Гончарной улице, который популярен среди фанатов. К записи приложены два видео, на которых видно, как омоновцы заводят людей в автозаки.

"Вчера отмечали, шквал народа, разумеется, бар битком, часть тусовки на улице, но ничего криминального - отмечаем и отмечаем. Тут приезжает ТРИ Урала ОМОНа, сначала бар блокируют, минут 20 ждут и начинают просто всех, кто внутри паковать. Вот просто так, без объяснения", - рассказал очевидец, добавив, что большую часть задержанных отпустили без протокола.

Официальных комментариев УМВД по Петербургу и Росгвардии пока нет.

"Зенит" в матче 28-го тура российской премьер-лиги 2 мая обыграл "Локомотив" со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России в третий раз подряд.

Накануне "Локомотив" опубликовал заявление, в котором сообщил о жалобах болельщиков на меры в ходе матча с "Зенитом" на "Газпром-арене" вечером 2 мая. Фанатов московской команды пересаживали на переполненные трибуны, омоновцы не выпускали их в подтрибунные помещения, а после матча их принудительно увезли на автобусах, и в итоге некоторые болельщики опоздали на самолеты и поезда домой. В РПЛ начали проверку.