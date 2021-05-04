Вызвавший недовольство Милонова фильм о чеченском гее взял гран-при "Артдокфеста"

Картина "Тихий голос" получила приз "Лучший фильм" Международного кинофестиваля документального кино "Артдокфест", сообщается на сайте фестиваля.

Фильм повествует о борце смешанных единоборств, который был вынужден уехать из Чечни после того, как его родственники узнали, что он гей. Показ киноленты на фестивале организаторам пришлось отменить в начале апреля из-за поступивших им угроз.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в ФСБ с просьбой привлечь организаторов "Артдокфеста" к ответственности из-за этого фильма. По версии Милонова, "Тихий голос" носит "откровенно экстремистский характер, побуждая к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды".

В 2021 году "Артдокфест" столкнулся с рядом проблем, дважды его показы срывались. сначала Роспотребнадзор опечатал залы Дома кино, указав на якобы нарушения "антикоронавирусных" мер, затем киностудия "Лендок" отказалась от запланированных показов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.