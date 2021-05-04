В России выявили еще 7,7 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 7 770 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Нарастающим итогом за все время эпидемии зафиксировано 4 839 514 случаев заболевания. По официальным данным, от инфекции умерли 111 535 человек, 337 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 709 человек. По данным штаба, в городе болеют коронавирусом 27 004 петербуржца, всего с марта 2020 года выявлено 418 608 случаев заражения. Еще 34 смерти признаны связанными с коронавирусом, всего известно о 13 352 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, коронавирусом заразились еще 2 050 человек (86 899 активных случаев болезни). В Подмосковье - 625 (39 142 пациента проходят лечение).