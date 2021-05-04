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12:40

Суд прекратил дело журналистки Вольтской о фейке из-за статьи о нехватке аппаратов ИВЛ в Петербурге

фото ЗакС политика Суд прекратил дело журналистки Вольтской о фейке из-за статьи о нехватке аппаратов ИВЛ в Петербурге

Гатчинский городской суд Ленобласти прекратил дело в отношении журналистки Татьяны Вольтской из-за публикации в "Радио Свобода"* статьи о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах Петербурга, передает "МБХ медиа".

Адвокат Леонид Крикун сообщил, что решение было вынесено 21 апреля. Напомним, на Вольтскую из-за этой статьи составили протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП — и суд в итоге не нашел в действиях журналистки состава правонарушения.

"Несмотря на наличие у суда возможности прекратить административное дело в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности, суд вынес решение, оценив доводы жалобы о том, что Вольтская имела право высказать свое мнение по общественно-значимому вопросу, а так же то, что подготовка и передача для публикации статьи являлись выражением профессиональной и гражданской позиции журналиста", — рассказал Крикун.

По словам адвоката, суд также указал, что попытка привлечь Вольтскую сначала к уголовной, а затем к административной ответственности — это попытка вмешательства в свободу выражения мнения, гарантированную ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека.

При этом дело о фейках в отношении "Радио Свобода" как юрлица из-за той же статьи Вольтской прекращено не было. Напомним, редакцию оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В материале Вольтской, ставшем поводом для возбуждения дела, журналистка привела рассказ анонимного врача о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Петербурга. Два месяца велась доследственная проверка, которая могла привести к возбуждению уголовного дела, но в итоге все свелось к административной статье.

*"Радио Свобода" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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