Ветренко об участии Макарова в праймериз в ЗакС: Это не акт протеста, это нормально организованный пиар

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по выдвижению кандидатов в ЗакС через неделю после заявки на думские праймериз, чтобы создать очередной инфоповод, считает заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко.

- Это не акт протеста, это нормально организованный пиар: создание еще одного информационного повода. Избирательная кампания уже ведется, она длится не 4 недели, а начинается раньше. Такой политик как Макаров это прекрасно понимает, - заявила Ветренко в разговоре с ЗАКС.Ру.

Политолог считает, что выдвижение и в городской, и в федеральный парламент - абсолютно нормальное решение, которое многие политики используют для подстраховки.

- Просто идти в Государственную думу даже для Макарова - своего рода риск. Он хоть и политик-тяжеловес, но никто не может дать стопроцентной гарантии, что он туда попадет. А в Законодательном собрании у него очень сильные позиции по своему округу, - отметила Ветренко.

Макаров заявился на праймериз в ЗакС утром 4 мая. Спикер ЗакСа намерен просить региональный политсовет "Единой России", чтобы тот позволил ему возглавить общегородскую часть списка партии на выборах в городской парламент. Он заявил, что для него великая честь подать документы в день светлого вторника и праздник Иверской иконы Божьей матери. После этого председатель городского парламента перекрестился.

Неделей раньше Макаров в присутствии секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака подал документы для участия в думских праймериз партии. О желании видеть Макарова в нижней палате федерального парламента в марте заявил губернатор Александр Беглов. В интервью телеканалу "78" он сказал, что городу в федеральном парламенте не хватает "тяжеловеса", который бы помогал региону с реализацией мегапроектов. Позже информацию о выдвижении спикера ЗакСа в Госдуму подтвердил Турчак в интервью "Фонтанке". Сам Макаров неоднократно утверждал, что решение по этому вопросу должны принять народ и партия, у которой в июне состоится съезд по вопросу выдвижения кандидатов.

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