СК по Москве завел дело из-за гибели мужчины при пожаре в отеле "Вечный зов"

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело после пожара в отеле "Вечный зов", сообщается на сайте столичного СК.

Пожар в отеле на 6-й Кожуховской улице вспыхнул в ночь на 4 мая. В отеле находились более 300 человек, ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о 18 пострадавших, 10 из которых - дети. По данным СК, один мужчина при пожаре погиб.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Следствие назначило ряд экспертиз, чтобы определить причины и очаг возгорания.

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что, по предварительным данным, системы противопожарной защиты в отеле были неисправны. Источник ТАСС также сообщил, что в гостинице были грубы нарушения, и ни одна из противопожарных систем не сработала. Также источник сказал, что в отеле отсутствовали запасные эвакуационные выходы.