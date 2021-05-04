18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:21

Семьи погибших и пострадавших при крушении судна "Онега" получили компенсации на 40 млн рублей

фото ЗакС политика Семьи погибших и пострадавших при крушении судна "Онега" получили компенсации на 40 млн рублей

Власти выплатили семьям пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера "Онега" и двум пострадавшим более 40 млн рублей компенсаций, сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абраменко.

"В течение 2020 и 2021 годов были осуществлены страховые выплаты членам семей 17 пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера и двум пострадавшим, которых удалось спасти в ходе поисково-спасательной операции. Субъектами Российской Федерации, Фондом социального страхования, страховой компанией и работодателем проведены выплаты семьям на общую сумму более 40 млн рублей", - заявили представители Абраменко.

Пенсионный фонд организовал работу по обеспечению пенсией членов семей погибших членов экипажа. Также власти организовали взаимодействие с кредитными организациями, которые обеспечили списание и реструктуризацию кредитных обязательств погибших моряков и их семей.

Судно "Онега" затонуло неподалеку от архипелага Новая Земля утром 28 декабря 2020 года. Из 19 находившихся на борту моряков удалось спасти лишь двоих, остальных не нашли. Судно могло затонуть из-за обледенения в условиях шторма. СК возбудил уголовное дело.

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:54 "Там как-то очень много неба": В МО "Ульянка" хотят установить мемориальную доску Жванецкому

13:47 СК по Москве завел дело из-за гибели мужчины при пожаре в отеле "Вечный зов"

13:11 Мундепы Петербурга выступили в поддержку главы "Команды 29" Ивана Павлова

12:18 "Фонтанка": Два десятка фанатов "Зенита" задержали за празднование победы с фаерами

11:43 Закрывшиеся из-за непогоды сады и скверы Петербурга снова открыты для прогулок

10:50 Вызвавший недовольство Милонова фильм о чеченском гее взял гран-при "Артдокфеста"

10:25 "Просто так, без объяснения": Фанаты рассказали о задержаниях при праздновании чемпионства "Зенита"

9:58 Жители Ленобласти добиваются уборки свалки с помощью "Навального"

3 мая, 16:31 Защита Ивана Павлова обжаловала избранную ему меру пресечения

3 мая, 15:43 Путин поручил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей в августе


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:08 Комитет по информатизации и связи опубликовал данные о доходах сотрудников

18:55 Художника Крисевича арестовали на 10 суток за несогласованную выставку о политзаключенных

18:55 В России до осени запретили экспорт гречневой крупы

18:21 Штрафы за выращивание одуванчиков на дачах оказались фейком

17:58 В новый совет директоров "Ленфильма" не включили действующих режиссеров

17:25 Политолог Пастухов: Россия переходит от борьбы с оппозицией к борьбе с инакомыслием

16:59 В Германии приостановили действие разрешения на строительство "Северного потока - 2"

16:23 В Петербурге появилась возможность записаться к врачу через единый номер телефона

15:50 Юрий Шевчук выступил в поддержку издания "Медуза", признанного иноагентом

15:39 Экс-космонавт Борисенко подал документы на праймериз "Единой России" в Петербурге

15:23 У Гостиного двора прошел пикет в поддержку политзаключенных

15:18 Аэропорт Пулково возобновил прямое авиасообщение с Каиром

14:54 Муниципал: "Там как-то очень много неба": В МО "Ульянка" хотят установить мемориальную доску Жванецкому

14:21 Семьи погибших и пострадавших при крушении судна "Онега" получили компенсации на 40 млн рублей

13:47 СК по Москве завел дело из-за гибели мужчины при пожаре в отеле "Вечный зов"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru