"Там как-то очень много неба": В МО "Ульянка" хотят установить мемориальную доску Жванецкому

Муниципальный депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов во "ВКонтакте" рассказал об идее установить мемориальную доску народному артисту России, сатирику Михаилу Жванецкому на улице Стойкости.

Жванецкий жил в Ульянке в 1970-х годах. Изначально его адресом был дом 16 по улице Генерала Симоняка, но при застройке квартала этому дому присвоили новый адрес - улица Стойкости, 19, о котором Жванецкий упоминал в выступлениях. На этом доме и предлагают установить табличку. Кириллов рассказал, что выяснил он это, когда сделал запрос в районное жилищное агентство. Теперь достоверно известно, что в том доме сатирик жил в 1969 - 1982 годах.

Юридические формальности для создания доски готов взять на себя директор ООО "Городские и музейные технологии" Сергей Баричев. На самой доске изображен дружеский шарж Жванецкого, который нарисовал в 1989 году художник-карикатурист Константин Куско.

"Мне удалось через председателя секции "Книжная графика" Московского союза художников Анастасии Архиповой найти его телефон, и художник дал своё согласие на использование его работы. У Константина Куско отсутствовал оригинал шаржа, и на помощь пришла книга "Незнакомые знакомцы. Эпиграммы" авторов Иванова А.А. и Гафта В.И., где этот шарж был опубликован", - рассказал Кириллов.

Текст для таблички выбран из монолога Жванецкого об Ульянке, Ленинграде и его жителях:

"Мое любимое, главное место не центр, а Ульянка. Там как-то очень много неба, и, когда я там жил, стояла цистерна с пивом. Вот небесный свод, цистерна, и от всех домов-коробок с утра к этой цистерне сходятся люди. Это для меня Ленинград. Ну еще, конечно, театры и женщины, питерские, отсыревшие, добрые".

Создаст доску гранитная мастерская, руководитель которой живет в том же доме на улице Стойкости, в котором жил Жванецкий. Кириллов объявил о сборе средств. По его словам, расчетная стоимость изготовления и установки доски - 55 тысяч рублей, и пока из них собраны 4,6 тысяч. Если денег будет собрано больше, или в установке мемориальной доски откажут чиновники, то средства будут переведены в Благотворительный фонд Константина Хабенского.

фото: Никита Кириллов / "ВКонтакте"