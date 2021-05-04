Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

14:54

"Там как-то очень много неба": В МО "Ульянка" хотят установить мемориальную доску Жванецкому

фото ЗакС политика "Там как-то очень много неба": В МО "Ульянка" хотят установить мемориальную доску Жванецкому

Муниципальный депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов во "ВКонтакте" рассказал об идее установить мемориальную доску народному артисту России, сатирику Михаилу Жванецкому на улице Стойкости.

Жванецкий жил в Ульянке в 1970-х годах. Изначально его адресом был дом 16 по улице Генерала Симоняка, но при застройке квартала этому дому присвоили новый адрес - улица Стойкости, 19, о котором Жванецкий упоминал в выступлениях. На этом доме и предлагают установить табличку. Кириллов рассказал, что выяснил он это, когда сделал запрос в районное жилищное агентство. Теперь достоверно известно, что в том доме сатирик жил в 1969 - 1982 годах.

Юридические формальности для создания доски готов взять на себя директор ООО "Городские и музейные технологии" Сергей Баричев. На самой доске изображен дружеский шарж Жванецкого, который нарисовал в 1989 году художник-карикатурист Константин Куско. 

"Мне удалось через председателя секции "Книжная графика" Московского союза художников Анастасии Архиповой найти его телефон, и художник дал своё согласие на использование его работы. У Константина Куско отсутствовал оригинал шаржа, и на помощь пришла книга "Незнакомые знакомцы. Эпиграммы" авторов Иванова А.А. и Гафта В.И., где этот шарж был опубликован", - рассказал Кириллов.

Текст для таблички выбран из монолога Жванецкого об Ульянке, Ленинграде и его жителях:

"Мое любимое, главное место не центр, а Ульянка. Там как-то очень много неба, и, когда я там жил, стояла цистерна с пивом. Вот небесный свод, цистерна, и от всех домов-коробок с утра к этой цистерне сходятся люди. Это для меня Ленинград. Ну еще, конечно, театры и женщины, питерские, отсыревшие, добрые".

Создаст доску гранитная мастерская, руководитель которой живет в том же доме на улице Стойкости, в котором жил Жванецкий. Кириллов объявил о сборе средств. По его словам, расчетная стоимость изготовления и установки доски - 55 тысяч рублей, и пока из них собраны 4,6 тысяч. Если денег будет собрано больше, или в установке мемориальной доски откажут чиновники, то средства будут переведены в Благотворительный фонд Константина Хабенского.

 

фото: Никита Кириллов / "ВКонтакте"

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:21 Семьи погибших и пострадавших при крушении судна "Онега" получили компенсации на 40 млн рублей

13:47 СК по Москве завел дело из-за гибели мужчины при пожаре в отеле "Вечный зов"

13:11 Мундепы Петербурга выступили в поддержку главы "Команды 29" Ивана Павлова

12:18 "Фонтанка": Два десятка фанатов "Зенита" задержали за празднование победы с фаерами

11:43 Закрывшиеся из-за непогоды сады и скверы Петербурга снова открыты для прогулок

10:50 Вызвавший недовольство Милонова фильм о чеченском гее взял гран-при "Артдокфеста"

10:25 "Просто так, без объяснения": Фанаты рассказали о задержаниях при праздновании чемпионства "Зенита"

9:58 Жители Ленобласти добиваются уборки свалки с помощью "Навального"

3 мая, 16:31 Защита Ивана Павлова обжаловала избранную ему меру пресечения

3 мая, 15:43 Путин поручил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей в августе

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:08 Комитет по информатизации и связи опубликовал данные о доходах сотрудников

18:55 Художника Крисевича арестовали на 10 суток за несогласованную выставку о политзаключенных

18:55 В России до осени запретили экспорт гречневой крупы

18:21 Штрафы за выращивание одуванчиков на дачах оказались фейком

17:58 В новый совет директоров "Ленфильма" не включили действующих режиссеров

17:25 Политолог Пастухов: Россия переходит от борьбы с оппозицией к борьбе с инакомыслием

16:59 В Германии приостановили действие разрешения на строительство "Северного потока - 2"

16:23 В Петербурге появилась возможность записаться к врачу через единый номер телефона

15:50 Юрий Шевчук выступил в поддержку издания "Медуза", признанного иноагентом

15:39 Экс-космонавт Борисенко подал документы на праймериз "Единой России" в Петербурге

15:23 У Гостиного двора прошел пикет в поддержку политзаключенных

15:18 Аэропорт Пулково возобновил прямое авиасообщение с Каиром

14:54 Муниципал: "Там как-то очень много неба": В МО "Ульянка" хотят установить мемориальную доску Жванецкому

14:21 Семьи погибших и пострадавших при крушении судна "Онега" получили компенсации на 40 млн рублей

13:47 СК по Москве завел дело из-за гибели мужчины при пожаре в отеле "Вечный зов"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru