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15:18

Аэропорт Пулково возобновил прямое авиасообщение с Каиром

фото ЗакС политика Аэропорт Пулково возобновил прямое авиасообщение с Каиром

Впервые с 2007 года из петербургского аэропорта Пулково стало возможно долететь прямым рейсом до египетской столицы Каира, о чем сообщает "Бумага" со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы". Первый за четырнадцать лет рейс отправился из Петербурга в североафриканский город сегодня, 4 мая. Отныне самолеты по этому маршруту будут курсировать по вторникам. Борт вмещает 189 пассажиров.

Для того, чтобы совершить перелет, петербуржцам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее, чем за трое суток перед отправлением.

Авиасообщение между двумя странами было прекращено еще до пандемии - в 2015 году, после крушения над Синайским полуостровом лайнера в результате террористического акта. О полном возобновлении полетов президенты двух государств договорились 23 апреля.

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